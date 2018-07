Sekuestrohen 200 kg hashash, arrestohen 4 persona

Sekuestrohet një sasi e madhe e kanabisit në Lezhë. Sipas njoftimit të fundit të policisë së shtetit janë sekuestruar rreth 200 kg hashash dhe janë arrestuar 4 persona në Kurbin.

Ja njoftimi i plotë i policisë:

Lezhë Finalizohet operacioni “Summer storm”

Operacion me metoda proaktive nga Sektori për hetimin e krimeve në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Lezhë Sekuestrohen 200 kg lëndë narkotike Mariuanë, 4 litër vaj hashashi dhe 1 armë zjarri

Arrestohen në flagrancë 4 shtetas si posedues të tyre Sektori për Hetimin e Krimeve në Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Lezhë dhe Forcën e Posaçme Operacionale në Drejtorinë e Përgjithshme, pas një pune operacionale dhe profesionale të mirëorganizuar, të ndjekur me metoda proaktive për një periudhë kohore disa javore, finalizuan me sukses operacionin e koduar “Summer storm”.

Si rezultat i tij u sekuestruan:

– 200 kg lëndë narkotike e dyshuar marijuanë

– 4 litër vaj hashashi

– 1 armë zjarri pistoletë me 7 fishekë

– 2 automjete

– 4 celularë

Të kapur në flagrancë bashkë me sekuestrot e lartpërmendura në aksin rrugor Fushë Krujë – Mamurras, u arrestuan shtetasit:

– Tofik Koleci, 54 vjeç, banues në Krujë – Miri ( Ardit) Koleci, 32 vjeç, banues në Krujë

– Mirand Qira, 42 vjeç, banues në Krujë

– Ndriçim Doku, 39 vjeç, banues në Krujë

Vazhdon puna për evidentimin e personave të tjerë, të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Lezhë për ndjekje të mëtejshme për veprat penale ” Prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike’ kryer në bashkëpunim” dhe ” Prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve luftarake dhe municionit” parashikuar nga nenet 283/2-25 dhe 278 të Kodit Penal.

Policia e Shtetit fton çdo qytetar të telefonojë në numrin falas 112, duke denoncuar apo ofruar të dhëna që ndihmojnë në goditjen e paligjshmërisë dhe kriminalitetit në vend.