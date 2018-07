Samiti i NATO-s, Rama publikon foto me Donald Trump

PS e ka akuzuar shpesh kreun e PD Lulzim Basha per financime te dyshimta per nje foto me Trump, por kete se fundi duket se e ka bere edhe kryeministri Rama. Një natë më parë, pasi Kroacia siguroi finalen e Kampionatit Botëror, Edi Rama postoi një foto me Presidenten e Kroacisë, duke e vlerësuar atë si foton e ditës.

Teksa ndodhet në Bruksel, në Samitin e NATO-s, Rama ka takuar edhe presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump.

Kryeministri e ka postuar foton në profilin e tij të “Facebook”, ku shkruan: “Foto e Ditës”. Për Trump, dita e parë e Samitit ishte me tensione dhe me sulme ndaj Gjermanisë, duke i akuzuar këta të fundit si të varur nga Rusia.