Kryeministri Edi Rama e kaloi te dielen larg politikës dhe pranë familjes. Në facebook, kreu i qeverisë ka publikuar një foto me djalin e tij të vogël Zaho.

Në foton e publikuar nga kreu i qeverisë, duket Rama që i tregon diçka djalit të tij.

Këtë foto Edi Rama e ka cilësuar si “Photo of the day”, ku ai zakonisht vecon nje nga imazhet me te vecanta te dites.