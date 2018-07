Rama flet sërish për refugjatët: Shqipëria nuk i shmanget përgjegjësive

Evropa po kalon një periudhë të vështirë që prej 2015-ës ku miliona refugjatë nga vendet e lindjes dhe zonat e luftës u dyndën në portat e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama thekson se në këtë situatë Shqipëria, pavarësisht se nuk është ende pjesë e Unionit është e gatshme të bëjë pjesën e saj lidhur me krizën e refugjatëve.

“Ne nuk do të jemi asnjëherë pjesë e ndonjë plani ku refugjatët do të trajtohen si njerëz të infektuar. Nga ana tjetër ne jemi të gatshëm të bëjmë pjesën tonë. Nuk mendoj se Evropa është vetëm për të ndarë përfitimet nga buxheti. Por Evropa është për të ndarë edhe përgjegjësitë. Ne nuk jemi në Bashkimin Evropian, por duhet dhe të jemi të gatshëm të marrim pjesën tonë, as më shumë dhe as më pak. Ky është nocioni ynë. Shqipëria është vendi ku njerëzit në rrezik gjithmonë gjejnë strehë. Ne jemi i vetmi vend në Evropë ku hebrenjtë ishin më të shumtë në numë pas luftës së përpara luftës. Asnjë hebre nuk iu dorëzua nazistëve në Shqipëri.

Më vonë kemi pasur më shumë se gjysmë milioni refugjatë nga Kosova. Ne jemi një vend i vogël për gjysmë milioni refugjatë por ia dolëm më së miri. Në ditët e sotme ne kemi mirëpritur disa mijëra refugjatë nga Irani, refugjatë politikë. Pra, ne jemi një vend që ofrojmë strehë. Ne jemi gjithashtu një vend që përfiton nga mikpritja në Gjermani, në Itali dhe Greqi, në Evropë dhe Amerikë. Pra shqiptarët asnjëherë nuk i kanë konsideruar si refugjatët në rrezik, apo si diçka që duhet shmangur.”

Kryeministri Edi Rama në intervistën për mediet gjermane shprehet Shqipëria është e vendosur për tu bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe tashmë ka një datë për çeljen e negociatave.

“Kur ne ishim në formën më të keqe, Evropa ishte në formën e saj më të mirë. Tani që ne jemi në formë të mirë, Evropa nuk është mirë. Pra në mes të kësaj sinergjie, ne vazhdojmë të përpiqemi dhe të punojmë. Ne kemi bërë shumë progres. Tani ne kemi edhe një afat për hapjen e negociatave vitin e ardhshëm. Dhe ne na duhet të përpiqemi dhe ta arrijmë. Dhe më pas të vazhdojmë e të vazhdojmë. Kjo është diçka që bëhet gjithnjë e më e madhe.”

Rama krahasoi vështirësinë që po kalon unioni me krizën e refugjatëve me kohën kur më shumë se gjysmë milioni refugjatë nga Kosova u strehuan ne Shqipëri për shkak të luftës. Shefi i qeverisë vlerësoi edhe rolin e kancelares Angela Merkel në përballimin e situatës.