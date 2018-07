Pse nuk duhet të mbajmë urinën për një kohë të gjatë

Qoftë për shkak të një dite të zënë në punë apo filmit të ngazëllyer, është normale për njerëzit që t’i rezistojnë nevojës për të urinuar herë pas here.

Kapaciteti normal i fshikëzës është rreth dy gota të lëngshme dhe madje edhe më pak për një fëmijë. Fshikëza mund të shtrihet për të mbajtur më shumë se kjo, por duke bërë kështu shumë shpesh mund të jetë e rrezikshme, transmeton KosovaPress.

Mos shkuarja me rregull në banjë për të urinuar nuk rekomandohet.

Mbajtja e urinës mund të çojë në disa efekte të padëshiruara. Në një të rritur të shëndetshëm, herë pas here duke mbajtur urinën nuk do të shkaktojë probleme, por mund të ketë disa efekte të padëshiruara nëse bëhet zakon. Kur fshikëza mbushet përgjysmë me urie, ajo dërgon një sinjal në tru që është koha për të shkuar në banjë. Truri krijon nevojën për të urinuar, ndërsa ‘urdhëron’ fshikëzën për ta mbajtur.

Ndonjëherë është e nevojshme për të mbajtur urinën. Mund të jetë e vështirë për të hyrë në një banjë. Nuk ka rregulla të vështira për mënyrën se si dhe kur është e sigurt të mbahet urina. Disa njerëz mund të jenë më të prirë ndaj efekteve anësore sesa të tjerët.

Efektet e mundshme anësore nëse mbajmë urinën:

1. Dhimbje

2. Infeksion në traktin urinar

3. Shtrëngimi i fshikëzës

4. Dëmtimi i muskujve të legenit

5. Gurët në veshka

A mund të shpërthejë fshikëza nëse mbajmë gjatë urinën?

Një mit i zakonshëm është që fshikëza do të shpërthejë nëse një person mban urinën për shumë kohë. Edhe pse kjo është jashtëzakonisht e rrallë, është e mundur. Është shumë më e mundshme që fshikëza thjesht të anashkalojë muskujt që mbajnë urinën, duke shkaktuar personin të ketë një aksident.