Prokuroria apelon vendimin për Dashamir Xhikën: Të rikthehet në burg

Gjykata e Shkallës së Parë e Krimeve të Rënda ka liruar nga burgu ish-drejtorin e ARRSH, Dashamir Xhika. Trupi gjykues pranoi kërkesën e avokatit duke vendosur që Xhika të hetohet në masën e sigurisë ‘arrest shtëpie’. Por duket se ky vendim ka ndryshuar. Vendimi për ndryshimin e masës së sigurisë, nga burg në arrest shtëpie është marrë në datë 23 korrik.

Ish-kreu i Autoritetit Shqiptar të Rrugëve u prangos me akuzën e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës. Xhika, së bashku me Andi Tomën, ish-Drejtorin e Rrugëve, që u lirua në maj të këtij viti dhe disa zyrtarë të tjerë u arrestuan në datë 2 shkurt për abuzime me fondet e rrugës Elbasan-Gjinar në vlerën e 5 mln eurove.

Por Xhika nuk është i akuzuar vetëm për dosjen e Gjinarit, por edhe për aksin Tiranë-Elbasan, i nisur shumë vite më parë dhe ende i papërfunduar. Ndërtimi i rrugës Tiranë-Elbasan ishte parashikuar të kushtonte 407 milionë dollarë sipas kontratës së qeverisë shqiptare me bankën islamike në vitin 2011. Por, në auditin e Ministrisë së Infrastrukturës në materialin kallëzues theksohet se ka një dëm prej 54 milionë dollarë. Për hetimet për rrugën Tiranë-Elbasan janë marrë në pyetje në prokurori edhe ish-ministrat Haxhinasto dhe Dervishaj.