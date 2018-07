Postimi i ndjerë i ish-Kryeministrit Berisha për vdekjen e Fadil Hasës

Ndarja nga jeta e Fadil Hases eshte percjelle me dhumbje nga te gjithe ndersa atyre qe kane shorehur mesazhe te ndjera per aktorin e madh te humorit, iu eshte bashkuar edhe ish-kryeministri Sali Berisha. Ja cfare shkruan ai ne FB:

Dielli perendoi pergjithmone per artistin e mirenjohur Fadil Hasa!

Te dashur miq, sot u nda nga jeta Fadil Hasa, njeri nga artistet me te mirenjohur, me te talentuar, me popullor te teatrit, estrades, filmit shqiptar, duke zhytur keshtu ne hidherim dhe zi familjen e tij te nderuar, boten e artit, mbare artedashesit shqiptar qe deshen dhe çmuan aq shume interpretimet e tij mahnitese.

Por Fadil Hasa ishte dhe njeri prej mbeshtetesve me te vendosur dhe te shquar te Partise Demokratike dhe demokracise shqiptare dhe ne ditet me te veshtira te tyre.

Duke shprehur ngushellimet e mia me te sinqerta familjes Hasa per kete humbje te pakompensueshme dhe mbare botes se artit, qytetareve artedashes dhe demokrateve shqiptar, une i lutem Zotit qe shpirti i madh i Fadilit te gjeje paqen e merituar! Ngushellime!! sb