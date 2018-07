Plas sherri mes motrave Kardashian: “Mbylle gojën k*rvë”

Familja e famshme Kardashian duket se është gati për sezonin e 15- të “Keeping Up With The Kardashians”. Nga trailer i publikuar duket se një debat i ashpër ka ndodhur mes dy motrave Kim dhe Kourtney.

Në spotin përmbledhës shfaqet Kim duke bërtitur me të madhe: “ Ti nuk bën asgjë! Ti je një k*rvë”,-ndërkohë që menjëherë pas këtyre fjalëve del imazhi i Kourtney-t duke qarë.

“Zhduku prej këtej. Mbylle gojën”,- janë këto fjalët me të cilat Kim i drejtohet të motrës.Në një bisedë me Khloen ajo shprehet se Kourtney mesa duket nuk dëshiron më të jetë një Kardashian.