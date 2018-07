Plagosje me thikë në Fushë Arrëz, forcat speciale në kërkim të autorit

Nje plagosje me thike ka ndodhur ne Fushe Arrez diten e sotme. Policia ka thene se se pas një konflikti për motive të dobëta, shtetasi Aleksandër Matoshi është qëlluar 5 herë me thikë, ndërsa autori me iniciale E.H është larguar nga vendi i ngjarjes.

25-vjeçari Matoshi është transportuar në spitalin e Pukës, ndërsa policia po punon për kapjen e autorit të ngjarjes.

Deklarata e policise:

Me datë 07.07.2018, rreth orës 15:15, në fshatin Dardhë në Fushë Arrëz, është plagosur me mjet prerës (thikë) shtetasi A.M. 26 vjeç, banues në fshatin Dardhë në Fushë Arrëz, i cili është transportuar në Spitalin Rajonal Pukë, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Nga veprimet e para hetimore, është identifikuar si autor i dyshuar i kësaj plagosje, shtetasi E.H. 33 vjeç, banues në fshatin Blerim në Fushë Arrëz.

Forcat policore të Policisë Pukë, në mbështetje edhe nga një grup i Repartit FNSH Shkodër, po bëjnë krehjen e zonës me qëllim kapjen e autorit dhe vendosjen e tij para përgjegjësisë ligjore.

Në vendngjarje, grupi hetimor në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Pukë, po vazhdojnë hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.