Përplasja me armë në Dhërmi, në lokal ishin edhe dy ministra

Një konflikt mes disa të rinjve në diskon “Havana” përfundoi me të shtëna arme duke terrorizuar të gjithë të pranishmit në Dhërmi.

Mes dëshmitarëve të shumtë në lokalin e njohur që shërben si disko dhe restorant, pak para ngjarjes ndodheshin dhe dy ministra të qeverisë Rama, shkruan ‘Panorama’.

Ministrat, pasi kanë konsumuar pije në ambientet e diskos, janë larguar rreth dy orë para se të ndodhnin të shtënat, për t’u akomoduar në pjesën e restorantit.

Nga ana tjetër, përveç dy ministrave, në ambientet e diskos “Havana” kanë qenë dhe shumë persona të tjetë të njohur, por edhe çifte me fëmijë të vegjël, të cilët kanë përjetuar tmerr nga ajo që kanë parë me sy në atë që konsiderohet si një prej vendeve që frekuentohet nga të pasurit e kryeqytetit.

Disa orë pas ngjarjes, Policia ka bërë të ditur se ka arrestuar Emiljano Ninën, 23 vjeç, banues në Tiranë, si autorin e të shtënave, duke saktësuar se ka qëlluar në ajër me pistoletë, katër herë.

23-vjeçari u kap nga efektivët e Komisariatit të Himarës, ndërsa lidhur me shkakun e konfliktit, sipas Policisë ka nisur për shkak të një konflikti të hershëm mes tij dhe një personi tjetër në momentin e përballjes në disko “Havana”.

Autori dhe personi tjetër, i paidentifikuar, kishin njohje me njëri-tjetrin. Ky i fundit i ka kërkuar llogari Emiljano Ninës për shikimet e shpeshta që i hidhte të dashurës së tij. Kaq ka mjaftuar që mes dy grupeve, që ishin ndarë në dy tavolina, të niste një përleshje fizike, ku nuk munguan as goditje me karrige në drejtim të njëri-tjetrit apo edhe shishe.