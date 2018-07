Opozita bojkoton seancën e sotme parlamentare

Në seancën e sotme plenare po diskutohet një projektligj mjaft i rëndësishëm. Bëhet fjalë për projektligjin për disa ndryshime në ligjin për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, për t’i krijuar Shkollës së Magjistraturës një mundësi ligjore për të hapur dyert për kandidatët e rinj që do të zëvendësojnë prokurorët dhe gjyqtarët e ‘djegur’ nga Vetingu. Projektligji kërkon 84 vota, ndërsa do të mundësojë zëvendësimin në një kohë të shpejtë të gjyqtarëve dhe prokurorëve të shkarkuar për shkak të veprimit të ligjit të Vetingut, me qëllim për të evituar rrëshqitjen e drejtësisë drejt kolapsit të plotë. Por duket se frika nga rrjedhja e votave ka bërë që opozita të vendosë që të bojkotojë seancën e sotme plenare në Kuvend. Në fillim të seancës ishin të pranishëm nga opozita vetëm dy kryetarët e grupeve, Spaho dhe Vasili.

Ata u shprehën se opozita do të bojkotojë seancën, pasi ditën e enjte në Kuvend u miratua ligji për Teatrin Kombëtar me shkelje, pasi deputeti i LSI, Tavo nuk ishte i pranishëm, por rezultoi se kishte votuar. Ruçi u shpreh se sot ishte njohur me kërkesën e opozitës që dërgoi të premten, pasi të shtunë dhe të diel administrata është pushim. Kryetari i Kuvendit deklaroi se do të ketë një investigim për rastin dhe më pas do të dilet me një qëndrim. Por kryetari i grupit të PS, Balla u shpreh se arsyeja e vërtetë e bojkotit të opozitës është projektligji për gjyqtarët dhe prokurorët. Përsa i përket votimit për ligjin e teatrit, Balla tha se deputetit Bitri në vendin që voton i është vënë kartë e një deputeti tjetër. Shumica ka 79 vota, pra i duhen edhe 5 për të kaluar ligjin për prokurorët dhe gjyqtarët. Me shumë mundësi ligji do të dështojë, gjithmonë nëse nuk do të ketë deputetë që do të thyejnë urdhrin e grupeve parlamentare për të marrë pjesë në seancë dhe votuar ligjin.

Diskutimi në Kuvend për votimin e ligjit të Teatrit Kombëtar

Gramoz Ruçi: Sot jam njohur me kërkesë, kam autorizuar që të mblidhet sekretariati për procedurat e votimit dhe të investigojë dhe mbi bazën e mendimit të tyre do të kem një qëndrim.

Petrit Vasili: Në përputhje me rregulloren kërkesa jonë për shkak të kësaj seance, është depozituar dy ditë përpara. Ka qenë koha e nevojshme për të bërë investigimin e duhur. Është standard shumë i ulët, që vota u tjetërsua në Kuvend. Është e papranueshme që në këtë situatë ne të vijojmë sikur nuk ka ndodhur asgjë. Për këto arsye ne nuk vazhdojmë dot së bashku deri kur të sqarohet situata dhe votimi të ribëhet.

Edmond Spaho: Edhe unë mbështes qëndrimin e kolegut Vasili. Votimi i së enjtes me një akt të paprecedent, procesi i votimit kishte defekte, rezultati i votimit u manipulua. Kuvendi duhet të kishte verifikuar pretendimet e opozitës. Në këto kushte nuk do të marrim pjesë në seancë, pasi gjendje të tilla po bëhen të zakonshme.

Gramoz Ruçi: Unë kërkesën sot e kam marrë, e keni depozituar, të shtunë dhe të diel nuk ka funksionuar administrata. I kam dhënë porosi administratës të shqyrtojë cështjen dhe të pastaj do të marr vendimin.

Taulant Balla: Dua të sqaroj opinionin se nga ana e grupit të PS nuk ka pasur asnjë deputet që të ketë votuar në emër të një deputeti tjetër. Deputetit Bitri në vendin që voton i është vënë kartë e një deputeti tjetër. Le ta hetojë dhe ti shkojnë deri në fund. Por LSI dhe PD të thonë arsyen e vërtetë të bojkotit, pasi në mos 75, 74 vota, nëse e drejta Bitrit do i hiqet. I bëj thirrje LSI, pasi PD është kundra, pasi sot duhet të votojmë ligjin për shkollën e magjistraturës. Kjo është arsyeja e bojkotit.

Rendi i ditës për seancën e sotme

Raporti vjetor i veprimtarisë së Entit Rregullator të Energjisë për vitin 2017

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat”

Projektligji “Për një shtesë në ligjin “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”

Projektligji “Për një shtesë në ligjin “Për sistemin e taksave vendore”

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve”

Projektligji me SHBA për instalimin dhe përdorimin e Sistemit për (PISCES)

Projektligji me Spanjën për ripranimin e personave me qëndrim të paautorizuar

Projektligji “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”