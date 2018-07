Nuk ndalen tërmetet në Shqipëri, 6 lëkundje vetëm të dielën

Gjashtë tërmete janë regjistruar gjatë ditës së sotme, kryesisht në territorin e Durrësit. IGJEUM ben me dije se lëkundjet kanë filluar pak pas mesnatës, në orën 1:59 minuta me magnitudë 2.7 dhe epiqendër në Gjirin e Lalzit me një thellësi prej 25 km.

Tërmeti i dytë u regjistrua në orën 02:52, me magnitudë 2.1 ballë dhe epiqendër në Kuraten të Durrësit. I treti ndodhi pas tre minutash, në orën 02:55 me magnitudë 2. 1 ballë dhe epiqendër në Kashnjet të Lezhës.

Lëkundja e radhës u regjistrua në orën 04:37 minuta me magnitudë 2.7 dhe epiqendër 7 km nga Delvina.

Tërmeti i pestë me magnitudë 3.6 u regjistrua në orën 10:21 të paradites së sotme me epiqendër në Gjirin e Lalzit në Durrës.

Ndërsa tërmeti i fundit u regjistrua në mesditë, në orën 11:57 minuta me magnitudë 1.7 ballë dhe me epiqendër po në Gjirin e Lalzit.