Një rezidencë e pabesueshme mund të bëhet e juaja për 13 £ nëse i përgjigjeni kësaj pyetje

Shumica prej nesh gjithnjë kanë ëndërruar për një rezidencë të madhe me kinema, palestër dhe një bodrum me verë, por për një person me fat kjo ëndërr do të bëhet realitet.

Një rezidencë me vlerë prej 5.2 milionë paundësh është gati të dhurohet vetëm për 13.50 paund.

Shtëpia në Londër, e cila ka gjatë dhoma gjumi, po shitet përmes një lotarie nga pronarët e tanishëm, Melanie dhe Nigel Wlash.

SI fillim pjesëmarrësit në lotari duhet të blejnë biletën dhe më pas duhet t’i përgjigjen saktë një pyetje të vetme dhe kështu çelësi i kësaj rezidence do bëhet i juaji.

Çifti ka jetuar në këtë shtëpi të mrekullueshme për 25 vitet e fundit, por tashmë familja ka vendosur që të bëjë përpara.