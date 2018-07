Nga ky moment, kjo do jetë shtëpia e ëndrrave tuaja

Mirësevini në “Mbretërinë mistike të Shining Hand Ranch” në Ashland Oregon.

Kjo vilë është dizenjuar me ndihmën e disa dizajnerave vendas.

Iu deshën plot 1 vit e gjysëm Ed Bemis-it që të gdhendëte derën kryesore.

Çdo gjë është menduar me detaje dhe me kujdes. Dyshemeja të jep përshtypjen e një rrjedhe lumi. Shkallët që të çojnë në katin e sipërm janë një mrekulli më vete pasi janë gdhendur me mjeshtëri dhe janë marrë nga degët e pemëve manzanita (pemë që ndodhen në këtë zonë).

Një mozaik dragonjsh që simbolizojnë zjarrin dhe akullin janë dizenjuar në oxhakun e kësaj vile.

Tualeti është i punuar me granit blu të llojit Van Gogh.

Dritare të mëdha që fusin shumë dritë dhe shohin nga mali Ashland, Taowhywee, Wagner Butte, mali Shasta dhe Pilot Roc, e bëjnë akoma më të veçantë pamjen.

Pas gjithë këtyre që patë dhe lexuat, do donit të jetonit këtu?