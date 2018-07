Moderatori i emisionit “E diela shqiptare”, Ardit Gjebrea më anë të një videoje në Intagram, ka lajmëruar se për sezonin e ardhshëm ai nuk do të jetë më në atë studio ku ka punuar për 10 vjet, por në një të re.

Gjebrea deklaron se ka nostalgji për 10 vitet e kaluara në atë ambient, por sipas tij ka ardhur koha për një ndryshim.

‘Nesër studioja ime do të rrënohet por do të ndërtohet një e re, dhe i gëzuar që do të punoj në një ambient të ri’- shprehet ai.