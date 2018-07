Ndihmoi në fushatë deputetin e PS, shqiptari më i kërkuar në Belgjikë tremb policët në Shkodër

Një shqiptar është në listën e tre emrave më të kërkuar në Belgjikë.

Emri i tij ka pushtuar mediat belge të cilat kanë publikuar fotot, emrat si dhe të dhënat e tre më të kërkuarve.

Ato shkruajnë se 33-vjeçari shqiptar, i cili është dënuar me 9 vite burg po strehohet në Shqipëri.

Emri i tij është Safet Rustemi, dhe ai është dënuar si udhëheqës i një organizate kriminale aktive në Bruksel në tregtinë e drogës dhe prostitucionit.

Banda kriminale së cilës ai i përkiste nuk kursente asgjë, që nga shkatërrimi i pronës, përdorimi i armëve të zjarrit, tentativa për vrasje, zhvatje, trafikim të qenie njerëzore, në këtë rast gratë e reja të cilat u detyruara të prostituonin. Rustemi dhe bashkautorët e tij zakonisht silleshin shumë dhunshëm. Fillimisht ai kishte shkuar nga Shkodra në Belgjikë me vëllezërit dhe kushërinjtë e tij Sead, Ilir, Bardhyl dhe Dushi Rustemi.

I njohur me nofkën “kumbari shqiptar” (Godfather), 33-vjeçari Rustemi u deportua në Shqipëri për shkak të një gabimi teknik të gjykatës belge.

Tashmë autoritet belge janë vënë sërish në ndjekje të tij por mediat e këtij vendi shkruajnë se ai jeton i qetë në vendin tonë, e madje bën edhe “të fortin” në qytetin e Shkodrës.

Mediat shkojnë më tej në konkluzionin e tyre, duke thënë se ai ka ndihmuar në fushatë deputetin e PS-së Luan Harusha.

Rustemi konsiderohet gjithashtu si i përfshirë në zhdukjen e dy personave, së bashku me kushërinjtë e tij.

Ndër të tjera mediat belge shkruajnë:

Safet Rustemi është një ndër tre më të kërkuarit jo vetëm në lidhje me këto dy zhdukje, ku emri i Rustemëve lakohet vetëm si element hetuesie. Sa për Safetin, një i superkërkuar në Bruksel, të gjithë e dinë se ku gjendet, në Shkodër, në veri të Shqipërisë.Tani që zyrtarisht është cilësuar si një nga kriminelët më të mëdhenj i dënuar në Belgjikë, Shqipëria do të vazhdojë ti mbyllë sytë?”

Gjithashtu gazeta “La Dernier Heure” shkruan se Safet Rustemi, që ne Shqipëri quhet Safet Bajri, provokoi në Shkodër një skandal të me permasa te korrupsionit politiko-policor të pabesueshëm. Në një klub të njohur të Shkodrës(Evasion!) Safet Rustemi i është afruar një tavoline dhe ka gjuajtur disa herë me pistoletë në drejtim të një klienti, një Erdis Ishmi. Banorët lajmëruan policinë, por kjo e fundit u urdhërua të mos ndërhynte dhe ta linin të qetë Safetin.

Gazeta shton se policët e turpëruar i shkruan një letër ish-presidentit dhe ish kryeministrit Sali Berisha i cili e publikoi rastin e mësipërm në Facebook.