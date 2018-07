Motra e Silvit na përlot: “A moj motër që na thave shpirtin, djali vetëm ju kërkon o ma, o ba…”

Te dhimbshme jane fjalet qe motrat e Silvi Ndocit, e cila u gjet e ekzekutuar me bashkejetuesin e saj Boran Bërçama te dielen ne Shkoder, prane te birit te tyre te mitur, postojne ne rrjetet sociale.

Nje nga motrat e Silvit, ka shkruar mbreme ne profilin e saj ne FB, se bashku me disa foto te cifit te ndjere, nje dedikim rreqethes.

“A moj moter qa na thave shpirtin mu mamit vllait motres smuna me fjet pa te than naten ty e boranit a moj moter me le nipin vetem moj moter Po ti o boran pse ja dhat besen njani tjetrit me ik ne kete menyr e me lan borisin vetem qe ju kerkon o mami o babi kuku per mu o zot o zot nese ka zot ta lej ty ne dor per hakmarrjen e te dyve o dritat e syve te mi se tash shof vec verbim ne syt e mi me keni lan nje se na freskon shpirtin e na kujton juve kuku per nepushofi ne pace engjullit e mi flini te qet se do kujdesena ne per borisinderi ne frymen e fundit do ju premtoj se zdo mungoj as gja per vec dashnija juaj moj moter e boran o zot jeipi bekimin tend te pushoj ne paqe kta dy lule te bukura ”, – shkruan ajo.