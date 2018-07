Mjeku amerikan që ndihmoi UÇK-në: Ja çfarë ndodhi në spitalin e Kukësit

Specialisti amerikan i kirurgjisë, Willard L. Noyes, pas pesëmbëdhjetë viteve ka ndarë me KosovaPress-in, kujtimet e tij në Shqipëri, ku ai ndihmonte civilët dhe ushtarët e plagosur.

Kishte lënë LasVegasin dhe jetën e tij atje, e tani flet rreth asaj se çka ka ndodhur në Spitalin e Kukësit.

Ai ka rrëfyer si arriti të shkoj në vitin 1999 në Tiranë dhe prej aty në Kukës, si dhe përshtypjen dhe spekulimet rreth Spitalit të Kukësit, ku ndihmoi të plagosurit.

Dr. Noyes thotë se shikuar lajmet, pa për masakrat e serbëve mbi kosovarët e Kosovës.

NUK KISHA DËGJUAR KURRË PËR KOSOVËN MË PARË ME SA MBAJ MEND DHE NUK DIJA POTHUAJSE ASGJË PËR SHQIPËRINË, NUK JAM SHQIPTAR ME GJAK POR U BËRA POTHUAJSE NJËHERËSH KURIOZ, DHE KISHA DY VJET QË KISHA DALË NË PENSION, PRANDAJ, MENDOVA SE KISHTE NJË VEND MË TË MIRË PËR TË KRYER PUNËN QË UNË DIJA TA BËJA, PRA, MJEKËSINË DHE KIRURGJINË”, KA THËNË AI.

Ai tregon se si menjëherë ka filluar interesimin për të ardhur në Tiranë, ku morri ofertën për Kukës nga menaxherja e trupit ndërkombëtar të mjekëve, megjithatë, ajo i rekomandoi që para se të shkonte të lexonte një artikull tepër negativ për spitalin e Kukësit.

PRANDAJ, MENAXHERJA NË TIRANË MENDOJ SE DO TË KISHA PROBLEME KUR TË MBËRRIJA ATJE SEPSE NGA ATO QË KISHIN SHKRUAR KOLEGËT E MËPARSHËM SE SA I KEQ ISHTE SPITALI I KUKËSIT, PO UNË THASHË “JO DUA TË SHKOJ. ” NUK E DIJA Ç’MË PRISTE POR NUK E VRAVA SHUMË MENDJEN PËR KËTË.

KISHA BESIM NË VETE SE DO TË ISHA NË GJENDJE TË HYJA NË SPITAL DHE TË BËJA ATË PËR TË CILËN KISHA ARDHUR…..VAJTA ATY PËR TË VIZITUAR KOSOVËN E SHQIPËRINË GJATË LUFTËS DHE PËR T’U KUJDESUR PËR LUFTËTARËT E UÇK-SË”, KA THËNË AI.

Noyse tregon çastet edhe kur arriti në Spitalin e Kukësit.

GJETËM NJË RRËMUJË ATY NË ATË QË E QUANIN DHOMA E URGJENCËS POR QË ISHTE THJESHT NJË DHOMË ME NJË BARRELË NË TË, DHE ATY ISHTE NJË DJALË I VOGËL 7-8 VJEÇ TË CILIT I KISHTE SHPËRTHYER GRANATA NË DORË DHE IA KISHTE PRERË DORËN E DJATHTË, COPËZAT E METALIT E KISHIN DËMTUAR DHE VERBUAR E KËSHTU ME RADHË. UNË RASHË MU NË MES TË RRËMUJËS, SPITALI ISHTE PLOT ME ANËTARËT E FAMILJES DHE KALIMTARË DHE MJEKËT SHQIPTARË ISHIN ATY.

DR. NOYESSHAQIR SHEHU ISHTE KIRURGU ORTOPEDIK ATY NË SPITALIN E KUKËSIT DHE PO KUJDESEJ PËR DJALIN, DHE AI E KISHTE ÇUAR NË SALLËN E OPERACIONIT………, NDËRSA, AI BËHEJ GATI PËR TË NISUR OPERACIONIN TEK DJALI I VOGËL.