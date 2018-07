Media greke: Negociatat me Shqipërinë, çështja çame nuk është në diskutim

Negociatat mes Athinës dhe Tiranës do të vazhdojnë, sidomos te komisionet që do të merren me përcaktimin e zonave ekskluzive ekonomike të të dy vendeve.

Kështu shkruan gazeta greke Kathimerini, lidhur me negociatat që po zhvillohen mes Greqisë dhe Shqipërisë për një marrëveshje të re të sheltit detar mes dy vendeve, një marrëveshje që u rikthye si prioritet në axhendën dypalëshe përpara se të kishte një të dhënë konkrete për hapjen e negociatave të Shqipërisë me BE.

“Përpjekja për të kufizuar Zonën ekonomike të të dy vendeve, është penguar në të kaluarën për shkak të mosmarrëveshjeve politike në Shqipëri. Presidenti Meta ka shfaqur hezitim për të ratifikuar marrëveshjen, ndërsa kryeministri Rama është shumë i gatshëm” evidenton Kathimerini.

Media greke evidenton faktin se Greqia ka rënë dakord për heqjen e statusit të luftës që kishte mbetur në fuqi që nga Lufta e dytë Botërore, ndërkohë që Greqia ka marë garanci për të drejtat e minoritetit grek në Shqipëri.

“Sipas deklaratave të ministrisë së jashtme greke, është bërë përparim në çështjen e pakicës greke” shkruan Kathimerini. “Qeveria greke ka mohuar kategorikisht se çështja e mprehtë e çamëve, të cilën Tirana e ka shtyrë me forcë, është ndër çështjet që duhen negociuar.

Çamët pretendojnë të drejtën e pronës që kanë lënë në Greqi kur ata u dëbuan gjatë Luftës së Dytë Botërore. Greqia hedh poshtë pretendimet, duke thënë se çamët ishin bashkëpunëtorë nazistë. Deri më tani, të dyja palët kanë bërë përparim në të ashtuquajturat çështje me prioritet të ulët si p.sh. heqja e taksave konsullore për shqiptarët në Greqi dhe njohja e patentave” shkruan Kathimerini.