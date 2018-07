Më i dashuruar se kurrë, Bes Kallaku do t’ju përlotë me këtë postim pas lindjes së vajzës

Aktori i humorit Bes Kallaku dhe këngëtarja Xhensila Myrtezaj, u bënë prindër për herë të parë.

Xhensila solli në jetë vogëlushen Ajka, për të cilën çifti ka treguar se ndihen në qiellin e shtatë.

Vetëm pak ditë pas ardhjes në jetë të Ajkës, Besi i ka bërë Xhensilës dedikimin më të bukur të dashurisë, shkruan Xing.

Ai publikoi në Instastory një foto ku shfaqet krah partneres dhe krahas postimit ka shkruar:

“I bekuar me ty, i dashuruar me ty, jam me fat. Më e bukura. Përveçse se je skifterja e zemrës, je kasaforta më e vlefshme, më ke sjellë Ajkën e jetës.”- ka shkruar Besi në postim.