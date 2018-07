Mbroni flokët me paracetamol

Të gjithë ne ëndërrojmë të kemi flokët ideal, plotë shkëlqim, të padjegura dhe sigurisht pa zbokth. Me siguri ju keni provuar lloje të ndryshme shamposh dhe produktesh të tjera të shtrenjta, vetëm për të pasur flokët idealë. Por mos u shqetësoni, përdorni paracetamol!

Mbron flokët

Kujdesi ndaj flokëve ndonjëherë kërkon shumë kohë. Duhen shumë lloje shamposh, apo produktesh të tjera që ju duhet t’i blini dhe kjo është e kushtueshme. Merrni një paracetamol dhe lani flokët, më pas do të shikoni ndryshimin fantastik. Ju do të keni flokë voluminozë dhe plot shkëlqim.

Largon zbokthin

Nuk ka nevojë që ju të shkoni të blini shampo kundra zbokthit në supermarket apo farmaci. Tashmë nuk ka më nevojë! Dritare.net ju sugjeron t’i lani flokët për disa kohë me paracetamol. Pas disa ditësh ose pak javësh do të vini re ndryshimin fantastik, zbokthi do të jetë larguar nga koka juaj.

Ruan ngjyrën

Jemi në stinën e verës dhe sigurisht të gjithë ju jeni drejtuar drejt plazhit për t’u freskuar dhe relaksuar. Pas notit flokët tuaj janë paksa si të verdhë, nga uji. Tani nuk ka nevojë për panik, merrni një paracetamol dhe lani flokët tuaj, ata do të kthehen në gjendjen e tyre të mëparshme. Thërrmojeni në një enë, hidheni në një gotë me ujë. Pastaj hidheni te flokët dhe lëren për 10 minuta. Më pas e lani kokën dhe do të shihni rezultatin fantastik.