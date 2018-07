Mbi 50 jahte anullojnë vizitën në Sarandë, Halabakët nga Tirana po na kërcënojnë

Ish kryeministri Sali Berisha ka postuar në rrjetin social denoncim e një qytetari i cili shprehet se në Sarandë, taksat e qeverisë po godasin biznesin.

Sipas tij vetëm në këto ditë janë anuluar vizitat e reth 50 jahteve që do të vinin për t’u ankoruar në Sarandë, pasi është vënë një tarife prej 6 centësh për litër nafte që do të kalojë nga porta e portit të qytetit.

Për më tepër lexoni postimin e Sali Berishës:

Anullojne viziten ne Sarande mbi 50 jahte!

Ne port per naften vendosen tarifa shtese!

Lexoni mesazhin e dokerit dixhital. Sb

“Pershendetje Dr po ju shkruaj per gjendjen kaotike ne portin e Sarandes

Ne port eshte vendosur nje tarife prej 6 cent per liter nafte qe do te kaloje nga porta, ku kete tarife detyrohen me dhune ta paguajne agjensite detare!

Deri tani jane njoftuar te pakten 50 anullime te jahteve qe do te vizitonin vendin tone!

Ne port truproja alabak te ardhur nga tirana kercenuan agjentin qe kishte jahtin per furnizim dje dhe bllokuan punen per 45 minuta dhe ku klientet qe ndodheshin ne jaht mbeten te shokuar nga brutaliteti qe treguan.”