Lum kush i ka! 3 burrat e Horoskopit që nuk e tradhëtojnë kurrë me një femër tjetër gruan e tyre

Jo të gjithë ne themi “të dua” në të njëjtën mënyrë. Disa njerëz thonë më parë, të tjerë më vonë. Ndërsa dikush dridhet në idenë e shqiptimit të këtyre dy fjalëve. Nuk duhet të themi “të dua” nëse nuk e ndjejmë.

Këto janë shenjat e horoskopit që thonë “të dua” me vepra dhe jo fjalë, shkruan ShkodraNews. Dashi/ Dashi është i drejtuar në çdo gjë që ai bën, madje edhe në dashuri. Ata i afrohen gjithçkaje me logjikë. Nëse ata ju thonë apur se ata ju duan, kjo është me të vërtetë e tillë.

Gaforrja/ Kur një person nën shenjën e Gaforres kërkon që dashuria të bëhet jashtëzakonisht mbrojtëse. Ata do të sigurohen që t’jua bëjnë çdo ditë të përsosur. Dhe ata do t’ju tregojnë se ju duan kur ata e dinë se gjërat bëhen serioze.

Bricjapi/ Nëse kërkoni dashuri, këtu është shoku më i mirë, shkruan ShkodraNews. Ata preferojnë dikë që e di se si t’i impresionojë me inteligjencë, sepse Bricjapi është logjik.