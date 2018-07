Duket se me largimin e reshjeve të shiut dhe me rritjen e temperaturave, bregdeti shqiptar por edhe Instagrami do të mbushen me foto të nxheta.

Shumë prej jush mund të kenë nisur pushimet ose kanë menduar ta kalojnë fundjavën pranë bregdetit, pikërisht ashtu siç ka bërë edhe moderatorja seksi Luana Vjollca.

Me një palë rroba banjo rozë dhe pa make-up, Luana ka bërë një pozë hot e cila ka marrë shumë pëlqime nga fansat e saj.

“Kush ka pyetur për mua?”, shkruan moderatorja në foton e postuar.