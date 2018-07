“Ky është qyteti i Shqipërisë ku 15 vrasës qarkullojnë të lirë”

Ish-kryeministri Sali Berisha shkruan se 15 vrasës qarkullojnë të lirë në Krujë, duke akuzuar policinë se i mbron ata.

Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari i cili shkruan duke shprehur shqetesimin e tij.

“Mirembrema z Berisha.

Duke nigjuar znj prokurore Arta marku dhe pytjet e z deputet Nasip naco mbi krimin ne vite e kontigjentin kriminal ne vite qe eshte i identifikuar e qe eshte i pa ndeshkuar nga prokuroria e nga gjykatat e policia te vjen ne mendje ne rrethin e krujes ka mbi 15 vrasje ku autoret jan te identifikuar nga policia si nga provat shkresore ashtu dhe nga rrethanat e krimit,por dosjet jan pushuar per munges provash ose nuk ka prova te mjaftueshme duke mos ju dhen mundesi deshmitareve e familjarve te viktimave per te folur.

Kjo eshte nje ane e drejtesise e dyta keta vrases te pa arrestuar te imunizuar nga drejtesia kan perseritur te njejten veper jan kthyer ne tmerr per popullaten me kercenime vrasje gjobvenie grabitje etj dhe disa prej tyre jan kry bashkie, drejtora administrate, inspektor institucionesh etj .ulsi manja tha po tu dim adresen vrasesve i arrestojm . Sot ne cdo ngjarje qe ndodh nuk kemi kontigjent te ri por kontigjent krimi serial pra vetem qyteti i krujes ka 15 vrases ose 15 vrasje me fajtor viktimat.”