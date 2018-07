Pas nje ndeshje dritheruese me ne fund Kroacia ka arritur te fitoje dhe te marre rezultatin per te cilin luajti per me shume se 120 minuta.

Pas 90 minutave te kohes se rregullt, dhe shteses prej 30 mintuash shtesë, përballja shkoi në sfidën e penalltive.

Ishin pritjet e portierit të Kroacisë dhe gabimet e rusëve që u kanë dhënë fitoren kroatëve që shkojnë tashmë në gjysmëfinale duke mposhtur kështu Rusinë, një nga risitë e këtij kampionati botëror.