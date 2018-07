Krim dhe pastrim parash, zbulohet marrëveshja që ka nënshkruar Rama në Londër

Samiti i Ballkanit Perëndimor duket se e ka detyruar Kryeministrin Edi Rama të nënshkruajë një dokument në lidhje me detyrimet e Shqipërise për luftën kundër korrupsionit dhe pastrimin e parave.

Vendimi ka ardhur pasi Anglia ka njoftuar se të rrisë numrin e personelit të sigurisë në rajon, të cilët do të përpiqen të luftojnë bandat e krimit të organizuar.

Duke dyfishuar numrin e punonjësve britanikë në Ballkanin Perëndimor, Londra shpreson të zvogëlojë numrin e rrjeteve kriminale në Britani, sidomos të atyre që vinë nga Shqipëria.

Grupet e krimit të organizuar nga vendi ynë kanë shkaktuar jo pak trazira në Britani, madje kohët e fundit u vlerësua se një nga bandat shqiptare kishte trafikuar më shumë se 8,000 kg kokainë në vit në Mbretërinë e Bashkuar.

Ndër pjesët më kryesore të këtij dokumenti janë:

Shpërndarja e informacionit te partneritetit publik privat për të bashkuar qeveritë, zbatimin e ligjit, rregullatorët dhe sektorin financiar për të zbuluar, parandaluar dhe frenuar pastrimin e parave të lidhura me korrupsionin.

Të ndajë informacione me shtetet e tjera lidhur me PPP-të që të sigurojë luftë efektive ndërkombëtare kundër pastrimit te parave. Të bashkëpunojë në mënyrë aktive dhe të marrë pjesë në iniciativat e rrjetit Egmont, Rrjeti i Njësive të Inteligjencës Financiare.

Prokurimi publik dhe kontratat e hapura:

Të forcojë pavarësinë e procedurave te prokurimit publik.

Të punojë në implementimin e parimeve, të Dhënave dhe Standardeve të Kontratave të Hapura duke u fokusuar në projekte të mëdha, si një prioritet i hershëm..

Zbatimi i Standardeve të Hapura të të Dhënave Kontraktuese si pjesë e punës së prokurimit të ri elektronik.

Bashkimi me Partneritetin për Buxhetim të Hapur dhe angazhimi për t’u shqyrtuar sipas anketës OBP.”