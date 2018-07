Këto janë gabimet më të zakonshme që bëjnë vajzat me flokët

Larja e flokëve duket si një proces shumë i thjeshtë që ne bëjmë cdo ditë, kështu që nuk duhet të jetë i vështirë apo nuk kërkon ndonjë aftësi speciale.

Megjithatë janë disa gjëra të vogla por të rëndësishme që jo shumë njerëz i dinë. Edhe produktet më të shtrenjta për flokët, nuk konkurojnë me kujdesin e duhur.

1. Ti zgjedh shampon e gabuar për flokët.

2. I zëvëndëson produktet me njëra tjetrën.

3. Ke shpresa të mëdha tek shampot.

4. Nuk përdor mbrojtje.

5. Vendos maskë ose balsam në flokë shumë të lagur.

6. Je e trembur nga silikoni.

7. Nuk përdor shampo me pastrim të thellë.

8. Shpreson se një maskë e mirë do të shpetojë flokët.

9. Nuk përdor mbrojtje nga dielli.

Bonus: Gjërat që e dëmtojnë flokun tënd :

1. Llaku i flokëve

2. Mbledhja me peshqir

3. Një bisht shumë i shtrënguar.