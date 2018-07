Këngëtarin shqiptar nuk do ta shihni më, jep lajmin e trishtë për shkak të sëmundjes

Reperi i hitit “Easy Rider”, me origjinë shqiptare Action Bronson ka dhënë lajmin e trishtë se këtë vit nuk do ta shohim më në koncerte dhe as në Open Air Frauenfeld për shkak të problemeve shëndetësore.

Organizatori ka treguar se arsyeja është një meniskus i dëmtuar.

“Action është jashtëzakonisht i zhgënjyer që nuk mund të këndojë para fansave të tij europian këtë verë”, është shprehur ai.

Reperi me origjinë shqiptare më parë kishte bërë të ditur se do të jetë i pranishëm në koncertin “Sunny Hill” të Dua Lipës që do mbahet në Prishtinë, por pas këtij lajmi nuk është e sigurt.