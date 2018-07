Ju zbulojmë shifrën e “çmendur” që shpenzoi Era për veshjen në konferencën e botërorit

Ditën e nesërme do të mbahet finalja e Botërorit të Futbollit “Rusi 2018”, ku do të performojë këngëtarja shqiptare Era Istrefi.

Por një ditë më parë ajo u shfaq në një konferencë së bashku me dy bashkëpunëtorët në këngën “Live it up”, Will Smith dhe Nicky Jam. Era u shfaq e veshur me një kostum jeshil që i rrinte mjaft bukur dhe dukej elegante.

Por sa kushtoi kjo veshje? Sipas ‘Whattheywearin’, xhaketa nga “Whyte Studio” e Erës ka kushtuar 394,75€, atletet “Gucci” 1,200€, pantallonat 366€ dhe varësja “J’adior” 290€. Në total, këngëtarja ka shpenzuar plot 2251€.