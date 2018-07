Jona Spahiu turpëron bashkëshortin: Tregon publikisht vesin e tij më të keq

Moderatoja Jona Spahiu vetëm pak javë më parë kurorëzoi me martesë lidhjen e saj të dashurisë me Frenkli Ymerin. Teksa janë në pritje të ëmbël, çifti është duke shijuar muajin e mjaltit në Ibiza.

Si rrallëherë ata janë treguar më të hapur me ndjekësit e tyre në rrjetet sociale dhe na kanë njohur me disa nga momentet intime nga muaji i tyre i mjaltit.

Mirëpo në një foto të publikuar në Instagram Jona na ka treguar të gjithëve vesin më të madh të bashkëshortit të saj. Ajo i ka publikuar një foto ku i përmend format trupore, të cilat le të themi që nuk janë dhe aq perfekte.

“Z. bashkëshort. PS: Ai mund të ketë muskuj barku dhe çdo gjë, por keni dëgjuar për birrat?”, ka shkruar Jona krahas fotos ku vihet re dukshëm barku i tij i fryrë.

Me sa duket ai është i dashuruar me birrat dhe nuk mund të heqi dorë prej tyre as për hir të muskujve të barkut.