Ish-polici u vra në makinë me gruan, zbulohet një fakt i rëndë për viktimën, ja pse iku nga detyra

Policia e Shkodrës ka gjetur një automjet të djegur në by-passin e Shkodrës. Automjeti është tip “Benz” dhe dyshohet se është përdorur nga autorët e vrasjes së ish-efektivit Boran Berçama dhe bashkëjetueses së tij Silvi Ndoci.

Në mjetin e djegur është gjetur një armë, automatik i shkurtër tip scorpions. Policia dyshon se autori ka qëlluar ndaj çiftit me këtë armë që me pas eshte djegur bashke me mjetin per te humbur gjurmet pikërisht në një vend ku nuk ka as kamera sigurie.

Ish punonjësi i policisë Boran Ymer Berçama, i cili ka dhënë dorëhqejen nga strukturta e policisë para vettingut u gjet i vrarë në makinë së bashku me bashkjetuesen Silvi Ndoci.