I prangosi lakuriq në karrige dhe u suli qenin, kush është shqiptari i tmerrshëm që fshihej në Belgjikë?

Një 47-vjeçar shqiptar është ekstraduar ditën e djeshme nga Belgjika, i dënuar me 11 vite burg për veprat penale të pengmarrjes dhe vjedhjes me dhunë.

Martin Tusha i njohur edhe me emrin Aleksandër Tusha u kthye në Shqipëri ditën e djeshme nga oficerët e Interpolit, për të vuajtur dënimin.

Ai ishte dënuar në mungesë nga Gjykata e Tiranës për heqjen e paligjshme të lirisë së dy punëtorëve, në nëntor të vitit 2011.

47-vjeçari nga Mamurrasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar prej 7 vitesh, i dënuar me 11 vite burg në mungesë nga Gjykata e Tiranës për veprat penale ‘Heqje e paligjshme e lirisë’ dhe ‘Vjedhje me dhunë’.

Tusha fshihej prej kohësh në Belgjikë, ku dhe u kap falë bashkëpunimit mes Interpol Tirana dhe Brukselit dhe më datë 29 qershor u krye ekstradimi drejt vendit tonë.

Sipas vendimit të gjykatës, siguruar nga “Panorama”, Tusha akuzohet se ka mbajtur peng për një natë dhe ka vjedhur me dhunë dy pronarët e një mobilierie, të cilëve u ishte prezantuar si klient.

Gjatë kohës së pengmarrjes ai dyshohet t’i ketë prangosur, rrahur, t’i ketë zhveshur dhe t’u ketë dhënë ilaç për gjumë dy pengjeve.

Ngjarja për të cilën ai është dënuar ka ndodhur më 11 nëntor të vitit 2011 në lagjen “Ali Demi” në Tiranë. Të dëmtuarit ishin shtetasit Evin Ç. dhe Aliko H., të cilët kishin një pikë montimi mobilierie të ndodhur në rrugën “Ali Demi”, në kryeqytet.

Ditën e ngjarjes, në dyqanin e tyre ka shkuar një person me emrin Sandri, i cili ka kërkuar të bëjë një kuzhinë, si dhe një portmonto për shtëpinë e tij.

Pasi kanë lënë një pikë takimi pranë pallatit ku banonte autori, ata kanë shkuar atje dhe janë takuar me të. Më pas, Aleksandër Tusha i ka telefonuar shokut të tij dhe së bashku janë ngjitur në banesën e tij në katin e tetë.

Sapo kanë hyrë brenda, Tusha ka mbyllur derën dhe i ka lidhur të dy personat me pranga, pasi i kishte shtrirë më parë në tokë, duke u kontrolluar xhepat dhe marrë sendet personale që kishin me vete. Tusha bashkë me shokun e tij u kanë kërkuar para, respektivisht secilit nga një shumë të caktuar.

Shtetasit Aliko H. i kanë kërkuar 10 mijë euro dhe kur ai nuk ka pranuar, Tusha e ka rrahur, duke i sulur edhe qenin që e mbante në shtëpi, që nga të dhënat e ka kafshuar.

Më pas dy autorët i kanë zhveshur dhe i kanë lidhur te disa karrige kashte të ndodhura në papafingo, ku u kanë dhënë ilaçe për t’i vënë në gjumë.

Të nesërmen, pasi ata janë zgjuar, autorët i kanë lënë të lirë, duke u marrë sasinë e parave që kishin me vete, si dhe çelësat e automjetit që përdornin për punë.