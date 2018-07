I arrestuari pranon vrasjen e groposjen e Eljon Hysës: Na bëri presion për borxhin

Një borxh që autorët i kishin viktimës duket se i ka marrë jetën Elion (Klevis) Hysës, qe u gjet i groposur nje dite me pare ne zonen e Krujes. Këtë fakt, sipas policise, e ka pohuar Hysni Ramaj, njëri prej autorëve të arrestuarve për vrasjen e tij.

Ramaj ka bashkëpunuar me policinë, duke pranuar vrasjen e Hysës në bashkëpunim me shtetasin A.T., i cili është në kërkim.

Hysni Ramaj: Hysa erdhi të na takonte dhe na kërkoi me ngulm borxhin. I kemi thënë që nuk kemi për momentin, por do t’i bëjmë dhe do t’i japim, nuk t’i mbajmë paratë ty.

Hysa erdhi dhe na bëri presion, na tha se do iu vras po nuk më dhatë paratë.Në këto kushte e vramë ne para se të na vriste ai.