Hoxha: Si po organizohen atentatet dhe pengmarrjet në Elbasan dhe si po fshihen

Gazetari Artan Hoxha ka zbuluar fakte të forta të asaj që ndodh në qytetin e Elbasanit dhe përplasjes së grupeve kriminale atje. I ftuar në “Ora News” Hoxha thotë se ka pasur edhe pengmarrje dhe jo vetëm që nuk janë raportuar, por nuk është pranuar as denoncimi i qytetarëve në polici.

Hoxha: Çfarë po ndodh në Elbasan? Pati një tentativë për disa muaj që policia ta merrte në kontroll situatën pasi kishte dalë jashtë kontrolli. Sot ku jemi? Keni dëgjuar gjë muajt e fundit të ndodhë gjë në Elbasan? Policia nuk raporton më asnjë aksion apo operacion në atë qytet. Por, çfarë po ndodh? Unë kam hulumtuar me kujdes dhe me rezulton me dhjetëra raste eksploziv, djegie makinash, djegie banesash dhe për më tepër rrëmbim personash.

Kam dy raste që i kam ndjekur gjatë muajit maj, Usam Agashi është mbajtur disa orë peng nga një prej grupeve më të njohura kriminale më jetëgjata në Elbasan. I vëllai i tij ishte marrë peng dy muaj më përpara. Makina e të vëllait dhe banesa e të vëllait ishin djegur dy muaj më përpara. Familjarët kanë shkuar në policinë e Elbasanit për të bërë kallëzim dhe denoncim në lidhje me këtë ngjarje dhe janë kthyer mbrapsht. Kallëzimi nuk është marrë. E mbani mend ministrin e Brendshëm gjatë analizës në qytetin e Elbasanit ku tha se ne do t’i godasim. Çapajt dhe grupin tjetër. Sot në Elbasan kemi vetëm një krah.

Ministri ka deklaruar se do të goditet vetëm grupi Çapaj. Së pari duhen evidentuar kush janë, çfarë po bëjnë dhe si t’i luftojmë. Në janar, prokurori i komanduar atje, Ardian Nezha, i cili po bënte një punë shumë të mirë, brenda dy muajsh komandimi i tij u ndërpre sepse hapi të gjithë dosjet e vjetra në Elbasan, dërgoi 29 raste ekspertizash për gjurmët e gishtit për vendngjarje të njëpasnjëshme kur përfshihej edhe përplasja me klanin Çapaj, që nga masakra e famshme e shkurtit të 2016-s ku u godit pjesëtarë të klanit Çapaj, ajo ngjarje nuk u zbulua, nuk i dimë autorët e saj, që nga ai moment kanë ndodhur një sërë ngjarjesh. Sot jemi në fazën ku qytetarët atje janë me frikën se mund të ketë një atentat tjetër. Ka atentate shumë të sofistikuar. Banorët e qytetit nuk përfshihen në duelin e dy grupeve kriminale.

Nga një informacion i fundit që kam më rezultonte që skuadrat inteligjente të Policisë së Shtetit, ishin vënë në dijeni që grupi në Elbasan kërkonte vrasës nga qytete të tjera sepse nuk mund të arrijnë dot njëri-tjetrin dhe ia njohin përbërjen strukturore, kërkojnë vrasës të panjohur në qytet. Në katër rastet e fundit, autorët janë të ardhur sepse janë kontraktuar për të marrë përsipër atentate brenda atij qytetit. Për sa kohë nuk ndërhyn shteti, është e papranueshme që të goditet skuadra operacionale e Shqipërisë të mos ketë asnjë masë dhe prokurori që kërkon të rihapë dosjen, transferohet menjëherë. Duhet t’i paraprijmë një situate që mund të shkaktojë viktima të pafajshme. Nëse në atë qytet rrëmbehen qytetarë dhe nuk reagon kush, atëherë ku po vemi?! Kjo situatë nuk mund të vazhdojë pafundësisht.