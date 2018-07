Horoskopi i seksit, zbuloni me cilën nga shenjat kombinoni në shtrat

Nisur nga karakteristikat e çdo shenje ne kemi realizuar 7 kombinimet më ideale përsa i përket përputhjes seksuale.

Se me kë harmonizoheni më mirë në horoskopin e seksit zbulojeni më poshtë:

Cifti #1: Luan – Shigjetar

Nuk është më sekret që Luani është një qenie egoiste, që injoron nevojat e partnerit, kërkon të kënaqë veten dhe të jetë Zot në shtrat. Nga ana tjetër, për fat të tij, Shigjetari aventurier tërhiqet pas eksperiencave të reja, emocionuese dhe që premtojnë seks të mirë. Këto dy shenja do dinë ta ndezin njëra- tjetrën dhe komplimentojnë ashtu siç duhet.

ÇIFTI #2: Demi dhe Peshqit

Shpesh Demi e gjen veten aspak rehat në dhomën e gjumit, çka për shumë shenja të tjera është një makth i vërtetë. Por me Peshiqt jo, nuk ndodh kështu. Kjo shenjë i merr gjërat lehtë dhe përshtatet me këdo, në çfarëdo situate. Pasi Demi do të vërë re përkushtimin e kësaj shenje do të luajë çdo gurë për ta kënaqur atë. Dhe kur kjo ndodh, një Dem di si të surprizojë!

Çifti #3: Binjakët dhe Ujori

Binjakët dhe Ujori janë luftëtarë të vërtetë: kërkojnë të provojnë gjithçka dhe refuzojnë të flenë pa perfeksionuar lëvizjet dhe mrekulluar veten e të tjerët. Përputhen shkëlqyeshëm dhe bëjnë seks pafund, sikur të mos kishte të nesërme!

Çifti #4: Bricjapi dhe Akrepi

Përgjithësisht mendohet se me Bricjapin dhe Akrepin funksionon njësoj: vetëm seks, jo emocione! Në fakt jo. Pavarësisht se që të dyja shenjat nuk u thonë “Jo” eksperiencave të reja, nga ana tjetër kërkojnë një marrëdhënie të qëndrueshme. Bricjapi dhe Akrepi e kuptojnë fare mirë njëri- tjetrin. Do ta kënaqin veten në shtrat, do ta kryejnë aktin plot pasion dhe në fund do të dëshirojnë ta kalojnë të gjithën këtë në një tjetër fazë, atë të lidhjes!

Çifti #5: Dashi dhe Shigjetari

Këto dy shenja kanë kimi të frikshme. Për një qenie agresive në seks siç është Dashi, Shigjetari është ideali (jo më kot po shfaqet dy herë në listën tonë). Zjarrin e flaktë të Dashit, Shigjetari do të dijë ta shuajë. E pasi ta ketë bërë këtë, të dy do të jenë të lumtur, përjetë!

Çifti #6: Gaforrja dhe Virgjëresha

Gaforrja kërkon përkushtim dhe sa më shumë detajizëm në shtrat. Më thoni pak, kush mund ta bëjë këtë më mirë se një Virgjëreshë? Do të përshtaten për mrekulli, sipas Anabel.al. Do të ketë shumë përkujdesje gjatë aktit dhe shumë “Hë, potë pëlqen?”, gjë që për shenjat e tjera do të ishte acaruese por për këtë çift është mrekullia vetë.

Çifti #7: Peshorja dhe Ujori

Peshoret janë të sigurta që gjithë cka bëjnë në shtrat është e duhura. E gjitha kjo do ta mrekullojë një Ujor, që aq sa i pëlqen të udhëheqë, aq edhe cmendet kur udhëhiqet. Kjo dyshe do të provojë gjithçka dhe në fund do të ndihet krenare për veten!