Himarë, vajza lë pa fjalë pushuesit, del topless në mes të plazhit

Një burrë familjar ka raportuar shqetësimin e tij nga Himara, ku një vajzë kishte dalë topless duke rrëmbyer kështu vëmendjen e të gjithëve.

Ai shprehet se bashkia duhet të marrë masa dhe t’ua bëjë të ditur pushuesve se nudizmi nuk është ende i lejueshëm.

Burri shkruan:

Pershendetje, mu ne qender te Himares ne mes te familiareve. Kane 4 ore na tremben femijet si nuk paskan turp keta njerëz.

Ketu eshte plazh publik dikush duhet te merret me keto gjera te shëmtuara, jane te gjithe familiare nuk do njeri te kete probleme e si flet njeri. Shikoni femijet aty dhe ai burri qe qesh me pamjen, bashkia duhet te vendose tabela lajmeruese ka dite per dite te tilla skena këtu!”