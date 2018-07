Harrojeni plazhin këtë javë, ja deri kur zgjat shiu!

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga zonë e zgjeruar e presionit të Lartë (A) atmosferik me qendër kryesore të pozicionuar në ishujt britanikë i cili do të kushtëzojë fillimin e javës në vendin mot të qëndrueshëm.

Dita e martë më 17 korrik, moti do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare deri të dendura të cilat do të pasohen nga reshje shiu në Ultësirën Perëndimore dhe zonat malore ku nuk do të mungojnë edhe rrebeshe të shkurtra.

Era do të jetë e lehtë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 8-15 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 3-4 me lartësi vale 1.0 deri në 1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat do të jenë me rënie.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 16/29°C

Zonat e ulëta 19/32°C

Zonat bregdetare 20/32°C