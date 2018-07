“Gratë kosovare kanë fjetur me burra serbë”, Mustafa Nano: Jemi fqinjë, çfarë ka për tu mos u pranuar

Analisti dhe publicisit Mustafa Nano ka vijuar ti qëndrojë deklaratës së tij kosovarët kanë gjak serbi.

Ai e mbron fort idenë e tij, ndërsa duke folur për Frontal të Televizionit 7, ai ka ngritur disa pyetje kur u pyet nga gazetari se për deklaratën se “kosovarët kanë gjak serbi”.

“Ku është pasaktësia e kësaj, ku është makthi i madh? Duke qenë se kemi qenë fqinjë për shekuj me radhe, nën pushtime të njëjta, ato bizantine, serbe e më pas otomane, me siguri burra e gra edhe kanë fjetur me njëri tjetrin, kanë fjetur gratë kosovare me burrat serbë dhe anasjelltas, kjo është matematikisht e saktë për mua”, tha Nano për Frontal. Ai tha se në ditët e sotme, sipas tij ky fakt, është i zorshëm të pranohet.