Gjermania nuk ka krah pune, zyrtarisht 48 mijë vende të lira për Shqipërinë e Kosovën

Me një program prej disa miliarda eurosh qeveria gjermane synon të kapërcejë mungesat në stafin e kujdesit për të moshuarit dhe në infermierë. I ashtuquajturi “Konzertierte Aktion Pflege” (aksion i koordinuar në sektorin e kujdesit shëndetësor) u prezantua të martën në Berlin dhe përfshin së paku tre Ministri, atë të Shëndetësisë, të Familjes e Ministrinë e Punës.

Brenda një viti tre ministritë do të hartojnë së bashku me 40 organizata partnere një program për furnizimin e tregut të punës me infermierë. Bëhet fjalë për afro 13 mijë vende të reja pune në sektorin e kujdesit për të moshuarit, ndërkohë që mbi 35 mijë vende pune në sektorin e infermierisë dhe kujdesit shëndetësor janë vakant që tani.

Rekrutime nga Shqipëria dhe Kosova

Për të papunët në vend ky profesion është jo atraktiv. “Vetëm 28 konkurrues ka për çdo 100 vende vakante”, tha ministrja e Familjes, Franziska Giffey. Prandaj edhe krahas përmirësimit të kushteve të punës e rritjes së pagës kjo mangësi do të plotësohet nëpërmjet rekrutimit masiv nga vende si Shqipëria dhe Kosova, popullsia mesatare e të cilave është 29, përkatësisht 26 vjeçare. “Këto vende kanë shkolla shumë më të mira se ç’mund të mendojë kush”, tha ministri i shëndetësisë Jens Spahn të martën para gazetarëve në Berlin. Ai shtoi se deri tani është bërë një përvojë e mirë me to, dhe se në të ardhmen rekrutimi do të bëhet ndoshta më i organizuar dhe më i strukturuar.

Se si do të bëhet rekrutimi konkretisht, se a do të nënshkruhen marrëveshje bilaterale mes shteteve apo me agjencitë ndërmjetësuese dhe punëdhënësve të mundshëm, siç është deri tani, kjo duhet shqyrtuar, tha Spahn më tej. “Për mua ka rëndësi që ky proces të shoqërohet nga Organizata Botërore e Shëndetit, në mënyrë që të garantohet që të dyja palët të kenë përfitime”.

Viza për të kërkuar punë

Deri tani një problem që kanë patur disa infermierë që kanë ardhur në Gjermani ka qenë njohja e diplomave të huaja. “Nganjëherë procedurat zgjasin deri në dhjetë muaj, kur ky proces bëhet nga jashtë shtetit procedurat janë edhe më të gjata”, tha ministri i Punës Hubertus Heil (SPD). Prandaj edhe plani i prezantuar të martën në Berlin parashikon ndër të tjera që kandidatët të vijnë në Gjermani edhe si punëkërkues me një vizë gjashtëmujore, në mënyrë që njohjen e diplomës ta bëjnë në Gjermani. Për këtë Heil do të duhet të koordinohet edhe me ministrin e Brendshëm Horst Seehofer, i cili është përgjegjës për sektorin e vizave si edhe me ministrin e Ekonomisë, Peter Altmeier.

Një element tjetër i këtij plani është edhe rritja e pagës dhe përmirësimi i kushteve të punës, duke i lidhur pagat me tarifat e sindikatave. Puna e infermierit duhet të jetë sërish atraktive, tha ministrja e Familjes Franziska Giffey.

Mijëra infermierë që tani nga Shqipëria në Gjermani

Nga Shqipëria dërgohen prej tashmë dy vjetësh infermierë në Gjermani. Aktualisht vetëm në filialin e Tiranës janë afro 1000 infermierë që po përgatiten për t’u larguar nëpërmjet DEKRA Akademie, e cila u ofron infermierëve shqiptarë kurse gjuhe dhe përgatitore për njohjen e licencës. Deri tani ky institucion ka dërguar rreth 1200 infermierë në Gjermani, bën të ditur për Deutsche Welle drejtoresha e Akademisë Dekra, Jonida Gjuzi.

Megjithëse shkollat shqiptare nxjerrin shumë infermierë, afro 3000 në vit, ekspertët janë të shqetësuar për mungesën e profesionistëve nëpër spitale, pasi infermierët më me përvojë po largohen.