Gazetarja: Meshkujt shqiptarë nuk dinë të bëjnë seks dhe pikë! Nuk ndryshoj mendim

Mjaftoi një deklaratë e saj se meshkujt shqiptarë nuk dinë të bëjnë seks që Zhaklin Lekatari të diskutohej në mediat online.

Ajo ishte e ftuar në programin ‘Një kat më lart’ të moderatorit Ermal Peçi, ku tregoi se ende mendon po njësoj teksa shumë njerëz e gjykuan duke thënë ‘erdhi kjo, të na e tregoj’.

‘Po nuk dini, jeni të ndrydhur. Super të ndrydhur’-tha ajo teksa Ermali ndërhyri menjëherë duke e ripyetur: Përse ti je mirë?

‘Po, jam, super mirë (qeshin të dy) Kështu me thanë dhe mua, unë i paskam provuar të tërë. Nuk duhet të merren me jetën time personale, merru me atë çfarë them, unë s’kam asgjë për të fshehur’.

E nisur nga ajo çfarë thotë Zhaklin, Ermali e pyet ne së meshkujt shqiptarë s’dinë të bëjnë seks, atëherë femrat shqiptare s’kanë provuar seksin e vërtetë!