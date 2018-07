Fundi i botës nesër? “Dielli do të erret dhe hëna do të kthehet në gjak”, trondit pastori

Ne e dimë që bota nuk është në kushte të mira këto momente, të paktën politikisht.

Për më tepër që në shumë vende është shumë nxehtë. Seriozisht, a mundet thjesht që gjithçka të ndaloj?!

Këtë të premte Hëna do të kthehet në ngjyrë të kuqe si gjaku dhe teoricieni konspiracionist beson se kjo do shënojë edhe fundin e botës.

Sipas pastorit me profil predikues në YouTube, Paul Begley, ngjyra e kuqe e Hënës mund të jetë një shenjë për ardhjen e fundit ose diçka e ngjashme.

Në një predikim të fundit në internet, Begley shprehet:

Ti e di, Perëndia më foli dhe më tha të shikoj Hënën e Gjakut. Duhet ta zbulosh se çfarë po ndodh dhe duhet ta kontrollosh.

Unë e kuptova që kjo ishte Hëna e gjakut më e gjatë e këtij shekulli. E kuptova se po ndodhte në Jeruzalem dhe aty u zbulua se ishin njerëz të pabesueshëm.”

Begli vazhdon të citojë pasazhe biblike dhe përmend domethënien e hënës së gjakut që nga vitet 70-të dhe rritjen e Izraelit si komb.

Ai vazhdon:

Çdo gjë që po ju them është e vërtetë dhe me fakte. Fakt është që Joeli në Kapitullin 2 thotë se dielli do të erret dhe hëna do të kthehet në gjak para se të vijë dita e tmerrshme e Zotit.”

Nuk dihet se sa mund t’i besohet parashikimit të Begley-t këtu, por ai duket mjaft i sigurt se diçka e madhe dhe apokaliptike do të ndodhë të premten, e cila ka shqetësuar të gjithë ata që e ndjekin Begleyn dhe kishin planifikuar diçka për fundjavë.

Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që Hëna e Kuqe si gjaku lidhet me teoritë rreth fundit të botës edhe pse asgjë nuk shtë realizuar deri tani.