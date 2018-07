Frutat dhe perimet ulin gjasat për astmë deri në 30%

Personat që konsumojnë sasi të mëdha të frutave dhe perimeve kanë më pak gjasë të preken nga astma, përderisa ata të cilët vuajnë nga kjo sëmundje kanë më pak probleme.

Simptomat e kësaj sëmundje të mushkërive kanë më pak gjasë për 30% që të paraqiten tek personat që mbajnë një dietë të shëndetshme.

Ekspertët thonë se antioksidantët dhe përbërësit anti-nxitës tek frutat dhe perimet mbrojnë njerëzit nga problemet e zakonshme me frymëmarrjen. Ndërsa, të ushqyerit me mish dhe gjëra të kripura apo me sheqer mund të bëjnë kontrollimin e astmës më të vështirë.

Shkencëtarët francez shpresojnë se këto gjetje mund të ndihmojnë në kontrollimin e simptomave të sëmundjes kronike.