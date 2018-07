Finale e cmendur, Franca kampione bote mund Kroacinë 4-2

Franca eshte kampione bote. Skuadra e Deschamps fitoi ndeshjen me Kroacine me rezultat 4 me 2.

Mandzukic nuk terhiqet nga aksionet e tij dhe shenon golin e dyte per Kroacine ne minuten e 69.

Franca shenon golin e radhes duke derguar rezultatin ne 4-1. Goli u shenua nga Mbappe ne minuten e 65.

Pogba kalon Francen ne avantazh te thelluar me 3-1 pasi arriti te shenoje me goditje nga zona e rreptesise pas nje rremuje dhe mungese vemendje nga ana e Kroacise.

Ka nisur pjesa e dyte e ndeshjes mes Frances dhe Kroacise. Kjo e fundit edhe pse po luan ne sulm total eshte ne disavantazh pas rezultatit te pjeses se pare 2 me 1 ne favor te Frances.

Perfundon pjesa e pare e ndeshjes finale per kampionatin Boteror 2018. Franca eshte ne avantazh 2 me 1.

I njejti qe korigjoi gafen e Mdzukic, futbollisti Perisic prekut topin me dore para portes Kroate duke shkaktuar penallti. Nga 11 metershi per Francen shenoi Grizman, duke cuar rezultatin ne 2-1 per Francen.

Perisic ka korigjuar gabimin e Kroacise duke shenuar ne porten e Frances pas nje goditje nga zona ne minuten e 28.

Jo per merite te saj, Franca ka kaluar në epërsi ndaj Kroacisë në finale të Kupës së Botës, e cila është duke u zhvilluar momentalisht në Moskë.

Sulmuesi Mario Mandzukic shënoi në portën e vet pas një krosi nga Antoine Griezmann pas 19 minutave lojë.

Kroacia e kishte nisur mire ndeshjen deri ne momentin e autogolit te papritur qe kaloi Francen ne avantazh te padrejte.