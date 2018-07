Ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri që nga koha kur hoqi dorë nga mandati i deputetit, ka zgjedhur që të shfaqet shumë rallë në publik.

Ndërkohë sot ai është fotografuar në homazhet që po mbahen në Kuvend në nder të ish-ministrit të Mbrojtjes Luan Hajdaraga.

Tahiri shfaqet me një look krejt ndryshe, sport dhe me mjekër, ndërsa qëndron pranë ish-kolegut të LSI, Pirro Lutaj.