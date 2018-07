Publikohet super-formacioni më i mirë i Botërorit 2018

Ndërsa afrohemi në raundin e çerekfinaleve të “Rusia 2018”, identifikohet edhe 11-shja më të mirë e raundit të parë të “nokaut”-it në këtë turne.

Igor Akinfeev, Rusi

Portieri i Rusisë, Igor Akinfeev, ishte heroi i goditjes së penalltive dhe kualifikimit të të tijve në kurriz të Spanjës. Ai priti dy 11-metërsha të ekzekutuar nga Koke dhe Iago Aspas. Gjithashtu, Akinfeev bëri shumë pritje gjatë ndeshjes dhe pësoi vetëm një (auto)gol të vetëm.

Mario Fernandes, Rusi

Mbrojtësi Mario Fernandes bëri një ndryshim të jashtëzakonshëm për të kufizuar kërcënimin në krahun e majtë të Spanjës dhe mbajtjen e rezultatit 1-1, para goditjes së penalltive, të cilat e çuan Rusinë deri në çerekfinale të këtij Botërori.

Victor Lindelof, Suedi

Victor Lindelof ka formuar një partneritet të qendrës së fortë me Andreas Granqvist, i cili ka fituar shumicën e vlerësimeve deri tani, në këtë turne. Lindelof shkëlqeu ndërsa Suedia e mbajti portën të pastër kundër Zvicrës, për të fituar 1-0 dhe për të arritur në çerekfinale.

Diego Godin, Uruguaji

Diego Godin, qendërmbrojtësi i Uruguajit, bëri një performancë tjetër mbrojtëse të pamposhtur, duke ndaluar Cristiano Ronaldon dhe skuadrën e tij portugeze, që nuk shënuan dot më shumë se një gol.

Diego Laxalt, Uruguaji

Diego Laxalt vazhdon të bëjë përshtypje për Uruguajin në “Botërorin 2018”. Kundër Portugalisë, mbrojtësi i krahut të majtë vazhdimisht sfidoi për topin dhe siguroi krosime për Edinson Cavani dhe Luis Suarez, për të synuar golin.

Paul Pogba, Francë

Paul Pogba ishte “zemra rrahëse” e mesfushës së Francës, kur transalpinët mundën Argjentinën 4-3, në 1/8 finale të këtij Botërori. Ai ushqeu në mënyrë fantastike përmes topave të përpiktë Kylian Mbappe, Antoine Griezmann dhe Olivier Giroud.

Marouane Fellaini, Belgjikë

Marouane Fellaini i Belgjikës u hodh nga pankina në veprim, pasi Japonia po kryesonte me dy gola avantazh në pjesën e dytë. Kërcënimi i tij ajror nga goditjet e këndit, duke përfshirë edhe golin e barazimit, ishin vendimtar në fitoren e të tijve 3-2.

Takashi Inui, Japoni

Megjithëse Japonia u eliminua në 1/8 finale të Botërorit, pasi humbi 3-2 ndaj Belgjikës, Takashi Inui realizoi ëndrrën absolute për një gol dhe e vendosi Belgjikën në avantazh gjatë gjithë lojës, me lëvizjen e tij mesfushore, duke pasur dhe dribluar.

Kylian Mbappe, Francë

Futbollisti i Francës, Kylian Mbappe, ishte ylli i 1/8 finale të Botërorit të Rusisë. Ritmi i tij i prej “njeriu të erës” dhe finalizimi i përsosur e vuri Argjentinën me “shpatulla pas murit”. Në këtë ndeshje kundër Leo Messit, adoleshenti francez e shpërfaqi veten si një talent i klasit botëror.

Edinson Cavani, Uruguaji

Një performancë fenomenale, e gjithanshme, nga Edinson Cavani kundër Portugalisë. Kjo ndeshje 1/8 finale e Botërorit e pa sulmuesin e PSG-së me dy gola kundër Ronaldos me shokë dhe përcaktoi udhëtimin e Uruguajit në çerekfinale të Kupës së Botës 2018. Partneriteti i tij në sulm me Luis Suarez mund të jetë më i miri në turne.

Neymar, Brazil

Ndërsa Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo u përkulën dhe u eliminuan nga Kampionati Botëror, Neymar shënoi një gol dhe krijoi tjetrin për Brazilin, që eliminoi Meksikën në 1/8 finale, me një fitore 2-0.