Ne Dhermi cmimet kane arritur kulmin ne mes te sezonit turistik.

Ne rrjetet sociale eshte publikuar kjo fature ku dy veze omlete kane kushtuar jo pak por 16 mije leke.

Dhermiu dhe Jugu i Shqiperise dallojne per cmimet e larta pertej aresyes gjate sezonit turistik mirepo rasti i omeletes se Dhermiut duket se kalon cdo ekstrem pasi cmimi i vemdosur eshte me i shtrenjte se nje pjate mishi ne restorantet me ne ze ne Tirane.