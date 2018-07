Flet specialisti: Kujdes, këto janë gabimet që mund t`ju kushtojnë jetën në plazh

Specialisti Sulejman Rama ka publikuar ne faqen e tij ne Facebook, disa keshilla ne lidhje me sigurine e jetes ne plazh.

Gabimet qe mund t’ju kushtojne jeten ne plazh:

Gjate veres e vetmja zgjidhje per te shpetuar nga vapa eshte plazhi, por deti mbart rreziqe qe mund te sjelli pasoja fatale.Disa keshilla per plazhistet :

1-Kur vala perplast ne plazh shkakton rryma.Madhesia e tyre ndryshon.Rrymat levizin gjer ne 1 meter,por ato mund te arrijne gjer ne 3 metra ne sekond, e cila eshte aq e shpejte saqe nuk mund ta kaloje as nje notar profesionist.

2-Rrymat ndodhin edhe ne Liqene. Shpesh uji ne nje rryme mund te duket i qete dhe njerzit nuk ngurojne dhe vazhdojn dhe notojn ne thellesi dhe nuk mund te perballojn kthimin ne breg.

3-Rrymat ujore jan rreziku kryesor per “banoret e plazhit” te cilat sjellin 100% te rasteve te mbytjeve. Vini re kur nje person perfundon ne ne nje rryme te fuqishme Paniku mund ta nxise ate te beje perpjekje te gabuar duke notuar kunder saje per te dale ne breg. Menyra me e mire per te dale eshte ta merrni si dicka rutine, ne cdo drejtim, poor perpara. Nese e gjeni veten ne mes te rrymes filloni duke orjentuar veten dhe rrini te qete ne uje, pastaj notoni paralelisht me bregun.

Deri sa te dilni jashte tij. Shihni vendin ku nje vale thyhet dhe kjo tregon se ajo po rrjedh ne drejtim te plazhit. Nese nuk mund te perparosh vazhdo te shkosh me uje dhe perpiqu te terheqesh vemendjen duke tundur krahet.