Fikeni celularin sot në këtë orë, Nasa jep lajmërimin e rëndësishëm

Një burim i Nasa ka lajmëruar se mbrëmjen e sotme telefonat celularë duhet të fiken nga ora 12:30 deri në 3:30 për shkak se valët kozmike do jenë shumë afër me tokën dhe planeti ynë do të jetë në një rrezatim shumë të lartë.

Nëse aparatet elektronike i mbani afër vetes, mund të shkaktojnë probleme serioze.

Mbrëmjen e sotme po ndodh eklipsin më i gjatë hënor i këtij shekulli. Njerëzit i kanë drejtuar sytë nga qielli për të parë fenomenin e njohur si hëna e përgjakur. Spektakli qiellor mund shihet nga të gjithë përveç atyre që banojnë në Amerikën e Veriut.