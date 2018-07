Vrasësi i gjyqtares kërkon gjykim të shkurtuar për të shpëtuar nga burgu përjetë

Pas një viti ping pong kompetencash është rihapur gjyqi për Fadil Kasemin, i cili vrau gruan, gjyqtaren Fildeze Hafizi një vit më parë me armë zjarri për shkak të konfliktit për divorcin.

Avokati i Kasemit, Ilia Ilia ka kërkuar gjykim të shkurtuar për klientin e tij, ndërsa gjykata është tërhequr për vendimin. Kjo është hera e dytë që Kasemi bën një kërkesë të tillë, pasi herën e parë iu refuzua.Nëse do të pranohet kërkesa atëherë ai do të shmangte burgun për jetë. Por me ndryshimet e fundit, krimi në familjet përjashtohet nga gjykimi i shkurtuar.

Report Tv raporton se Fadil Kasemin një vit më parë nuk e arrestoi policia, por e dorëzoi Klodian Tafa, personi që mori peng. Sipas prokurorisë pas krimit për t’u largua nga vendi i ngjarjes, Kasemi e mori peng duke e kërcënuar me armë në makinë, por Tafa e gënjeu duke e dorëzuar në komisariatin e policisë.